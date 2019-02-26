Прямая речь: Панические атаки

Скорее всего, многие, если и не сталкивались, то наверняка слышали о «панических атаках». Это внезапный приступ сильного страха. Его сопровождают неприятные ощущения: тяжесть в груди, учащенное дыхание и сердцебиение, слабость, тошнота. Часто появляются тревожные мысли: «я умираю», «схожу с ума». И хотя объективной причины для страха нет, сам страх реален и физически ощутим. Возможность его повторения пугает сама по себе и может спровоцировать следующий приступ. Причина может быть как психологической (пережитое насилие, длительная невозможность проявить гнев), так и органической (сердечное или эндокринное заболевание). При всем при этом, крайне сложно объяснить весь ужас беспричинного страха и всей палитры вызываемых им телесных симптомов, когда бояться «по сути» нечего, но насколько глобально это влияет на всю жизнь человека, столкнувшегося с паническими атаками. Хочется отметить, что невнимание к себе, своему здоровью и своим чувствам, приводит к тому, что нервные импульсы застывают в вашем теле, воссоздавая хроническое напряжение в отдельных участках тела, появляются головные боли, развиваются психосоматические заболевания. У организма есть лишь один выход из сложившейся сложной ситуации — это панические атаки. Панические атаки — это последний крик о помощи вашего истощенного организма. Взять себя в руки — это крайне плохой совет для столкнувшегося с паническими атаками человека, нужна работа со специалистами. В очередной раз подчеркиваем, что ходить к психологу и даже психотерапевту — нормально и абсолютно не постыдно! Мы не советуем заниматься самолечением и принимать препараты, которые будут описаны в личных историях наших героев. Это лечение может иметь краткосрочный эффект, так как оно направлено лишь на устранение симптомов, но не на излечение.

Нани Кауфман — 26 лет

Первая паническая атака застала меня врасплох. Это случилось, когда мне было 22 года. Но на тот момент я и понятия не имела, что это такое. За несколько дней до защиты диплома, ночью, я решила отвлечься от подготовки и посмотреть сериал. В какой-то момент мне показалось, что у меня сердечный приступ или что-то в этом роде, потому что у меня мгновенно начал расти пульс, неметь язык и трястись руки, а ноги стали ватными. Казалось, что сейчас, через пару секунд упаду замертво. Я начала резко ходить по комнате и не могла найти себе угол, было плохо везде. Воздуха с каждой минутой становилось все меньше. Я открыла окно, но это мне не помогло, я не могла надышаться кислородом. 30 капель валокордина, которые должны были понизить пульс, тоже не помогли. Родители вызвали скорую помощь. Стоит отметить, что пока они звонили в скорую, мне казалось, что я прохожу все круги ада, отвечая на бесконечный ряд вопросов, мне становилось все хуже и хуже. Когда скорая приехала, мне стало немного легче. Врачи трижды снимали мне кардиограмму, потому что сердце настолько бешено стучало, что аппарат просто не справлялся. Мне дали таблетки, чтобы понизить давление, ещё 30 капель валокордина. Задерживали дыхание на 2-3 секунды, чтобы снизить пульс. В результате, сказали, что у меня все в норме, написали в карточке «вегетососудистая дистония» и посоветовали больше отдыхать. На следующий день я поехала в больницу и сдала необходимые анализы, все было в норме, но я по-прежнему не понимала, что тогда происходит со мной. Подобные ситуации начали повторяться с периодичностью, скорая помощь стала частым гостем. Дошло до того, что у меня появилось чувство страха, я боялась заходить в метро, потому что там было слишком громко и много людей, у меня кружилась голова, и я боялась очередного припадка. Я даже боялась спать, мне стали сниться кошмары. Чтобы переключить свое внимание, я порой причиняла себе физическую боль, чтобы не зацикливаться на этом состоянии. Мозг переключается на боль. И только лишь один врач смог понять и объяснить мне, что это панические атаки. Для панических атак видимые причины не нужны, у всех они могут быть разные, накрыть может в любой момент. К примеру, у меня, как и у большинства, они возникали из-за стресса, недосыпа и прочих нервных факторов. Способов справиться с паническими атаками много, но волшебного и уникального совета нет. Мое лечение заключалось в следующем: во-первых, я научилась не бояться их и всегда переключать свое внимание на что-нибудь другое, например, я звоню кому-нибудь и начинаю болтать на отвлечённые темы. Сначала может показаться, что это не помогает, захочется бросить трубку, но стоит заставить себя послушать друга: мозг с паники переключается на что-то другое, такая цикличность. Во-вторых, желательно во время панических атак массировать пальцы рук (нажимать между большим и указательным пальцем), подержать ноги и руки в тёплой воде. В-третьих, мне очень помог отвар из пустырника, который нужно пропивать курсом, он очень неплохо успокаивает нервы и нормализует сон.

К двадцати пяти годам я научилась справляться с паническими атаками. Так как атака может нарастать, как снежный ком, нужно уметь игнорировать симптомы, в таком случае дальше первой фазы они не пойдут. Я полагаю, что с паническими атаками может справиться каждый, главное — в голове всегда четко понимать, что это состояние временное, оно пройдёт. Вспоминайте, если уже повторялось подобное, такое было и прошло, и этот раз не исключение.

Ирма Оганова — 25 лет

Первая паническая атака у меня случилась в метро в 22 года. Тогда я только начинала свой путь в мире моды и старательно пыталась совместить выматывающую работу с огромным количеством учебы, параллельно ощущала себя толстой и некрасивой. Ведь я попала в мир глянца, где на тот момент была на пике популярности болезненная худоба. Спала мало, почти не ела (только завтракала и весь день пила воду и, конечно, сумасшедшее количество кофе, потому что иначе организм просто не выдерживал такой гонки). Помню, был час пик в метро. Я бежала по перронам и эскалаторам, чтобы не опоздать на семинар, пробивалась сквозь толпу. В одно мгновение мне перестало хватать воздуха, стало очень жарко, а руки и ноги онемели, будто их ампутировали. Толпа поддерживала меня, не давая упасть людям под ноги. Я стала дёргать себя за ворот свитера, сняла куртку (в тот день я ее потеряла), в глазах стало темнеть, сердце выскакивало из груди. Мне казалось, что я умираю. Вспышка. Я отключилась. Очнулась в комнате полиции у входа в метро. Вокруг были врачи, которые откачивали меня нашатырем, параллельно давая валокордин и успокоительные. Я пыталась вырваться и бежать. Мной вновь овладел сумасшедший страх. Мое лицо и волосы облили холодной водой, и только тогда я начала приходить в себя. После этого панические атаки стали повторяться во всех закрытых и людных местах: в метро, автобусах, торговых центрах и даже в институте. Я долго отказывалась признать свою проблему, перестала спускаться в метро, приходила в институт раньше всех и уходила самая последняя, ходила в ТЦ только в будни и в первой половине дня, пока не поняла, что пора что-то делать. Я обратилась к психологу. После индивидуальной работы мы пришли к выводу, что панические атаки вызваны моим «падением» в мир моды и непринятием себя. Я чувствовала себя слишком «маленьким» человеком, по сравнению с другими, из-за зацикленности на желании похудеть. Я сделала из себя мышку, которая панически боялась быть задавленной. Атаки после выявления проблемы не прекратились. Я приобрела ингалятор, таблетки «Эвкалипт» и ходила везде с бутылкой воды. Как только я ощущала, что приступ вот-вот повториться, пускала в ход свою «артиллерию». Панические атаки сократились, но не исчезли, пока я не пересмотрела свой взгляд на свой образ жизни и на себя, пока не полюбила себя, не приняла и не осознала свою особенность.

Сейчас, конечно, атаки случаются, но очень-очень редко и в самых экстренных случаях. В такие моменты я начинаю глубоко дышать через нос и концентрироваться на звуке своего дыхания. Мозг перенаправляет своё внимание на этот физический процесс и отключается от страха. Любите и берегите себя.

Нелля Исламова — 24 года

Все началось в июле 2014 года. После окончания медицинского колледжа у меня были каникулы, я собиралась сдавать вступительные экзамены в университет и немного отдохнуть. Без очевидной на то причины у меня проявились приступы страха, я начала мерзнуть, не могла есть, меня тошнило. Первые эпизоды приняли за отравление. Было так плохо, что вызвали скорую помощь. Меня отвезли в инфекционную больницу, но там ничего не нашли. К счастью, мне повезло с врачем. Он сразу понял, что это психосоматика и дал мне феназепам, благодаря которому мне полегчало. Врач объяснил, что я не его пациент, и мне нужно искать ответы в другом месте. В этот же день меня выписали из больницы. У меня был блистер феназепама и полное непонимание куда идти. Это происходило приступообразно, каждый день. Настроение было отвратное. Страх стал меня сопровождать не только в минуты панических атак. Ужасно было непонимание, что со мной происходит. Мне казалось, что схожу с ума. В официальные учреждения обращаться боялась, я собиралась дальше серьезно заниматься медициной, а во время учебы никто про такие состояние не рассказывал. На ум приходили очень неприятные диагнозы. Психиатра и невролога искали через знакомых. Попали в частную клинику, где пытались найти органические причины. Их не было. Отправили к психотерапевту, который назначил мне препараты. С этого началась моя жизнь с паническими атаками. Для борьбы с недугом было выбрано много способов. Психотерапия, фармпрепараты, стационар, спорт, старалась отрегулировать режим, больше отдыхать, читать много литературы о психике. Но больше всего мне помогает работа — любимое дело. Когда я концентрируюсь, переключаюсь на других людей, то атаки отступают.

Совет могу дать один: обращайтесь СРАЗУ к специалистам. Попытки найти ответы в интернете — это попросту потерянное время. Обнаружить полезный материал возможно, но, в основном, это форумы с дурацкими советами или статьи от ничего не смыслящих копирайтеров. У меня в 2014 году из-за такого подхода не вышло ничего хорошего. Понять, что со мной, ссылаясь на интернет, было невозможно. Если вы живете в крупном городе, то шансов разобраться с проблемой быстрее в разы больше. Мне повезло я из Москвы, тут работает замечательная служба психологической помощи. Если же вы не живете в крупном городе, то знайте, что психологи и психотерапевты проводят консультации по Skype. Это очень здорово!

На данный момент, у меня сохранились панические атаки, вот, например, утром была. Но живу я с ними абсолютно спокойно. Близкие тоже знают о них и нормально реагируют. Препараты больше не принимаю, это было мое собственное желание, которое одобрил мой лечащий врач. Напрягали побочные эффекты и стало ясно, что я и так в состоянии справиться с атаками. Но стоит отметить, что препараты помогли стабилизироваться в самом начале. Могу точно сказать, что переодически из-за неправильного режима дня или каких-то событий вроде приема алкоголя, на утро у меня случаются панические атаки. Понимаю, что сейчас страшно, но это пройдёт, надо встать и заняться делом. Скорее всего, когда я полностью завершу курс психотерапии, то попрощаюсь с атаками. Нужно просто продолжать работать над собой.

Олеся Гордеева — 29 лет

Панические атаки у меня начались после сильного стресса в 19 лет. С тех пор прошло уже десять лет, и я не выпила ни грамма вина и ни выкурила ни одной сигареты. Началось все с того, что каждый день у меня появлялась тревога, нарастающая паника. Ненадолго от этого состояния спасал феназепам. Мне посоветовали лечь в отделение неврозов, где я находилась 5 раз по 2 месяца каждый раз. Мой путь лечения был долгим, и я перепробовала все что только можно. Меня десять раз вводили в транс, я прощла десять сеансов гипноза, работала с психологом, сначала пару лет с одним, а потом с другим, часто уезжала отдыхать, занималась йогой. Потом, когда все это перестало мне помогать, отправилась по святым местам, жила в монастыре, параллельно пила антидепрессанты.

В итоге, спустя десять лет жизни с паническими атаками я пришла к выводу, что только ты сам сможешь себе помочь, и должна быть проделана огромная работа над собой. Нужно уметь трезво оценивать ситуацию! Можно обойти всех врачей, но они вас не вылечат, — это все лишь для успокоения души, чтобы точно удостовериться, что ты не умрешь. Жизнь одна, помните об этом и не замыкайтесь. Уж поверьте, за эти десять лет было все, что можно и нельзя. Сейчас вроде полегче, правда, иногда, конечно, накрывает. Но все будет хорошо. Говорите себе вовремя стоп и всегда анализируйте своё состояние.

Маргарита Раганян — 24 года

Я работаю в банке. Опытные в этой сфере специалисты, да и, в принципе, в сфере услуг и продаж прекрасно знают, как тяжело иногда работать с людьми. Но, помимо людей, я работаю еще и с деньгами. Это очень большая ответственность. У всех клиентов разный характер и энергетика. Я очень чувствительна и могу определить тип человека. Началось все с того, что однажды, оформив одну женщину, я допустила ошибку и денежные средства поступили не на тот счёт. Она неугомонно начала названивать мне и шантажировать. Я, как человек сверхответственный, начала переживать по этому поводу и накручивать себя. Я переживала, что в моем молодом возрасте мне придётся пройти не самые приятные инстанции наших правоохранительных органов, при том, что я знаю, как там давят на людей и чем все заканчивается. Дошло до того, что я уже мысленно сидела на допросе у следователя. Каждый день ложилась и засыпала с этой мыслью, думая о последствиях и ужасаясь тому, что я могу потерять работу и все свои достижения, впадала в прямом смысле в панику. Я была в ужасном состоянии: у меня начинали отниматься конечности и немел затылок, учащалось сердцебиение, падало давление, дыхание начинало набирать такие обороты, что с каждой секундой воздуха становилось все меньше и меньше, пропадает аппетит и казалось, что ты прямо сейчас умрешь. За месяц на нервной почве я похудела больше, чем за три месяца интенсивных тренировок в спортзале. Когда паническая атака началась во второй раз, я взяла себя в руки, начала глубоко дышать и успокаиваться. Вдох носом и выдох ртом помогали наладить сердцебиение и привести мысли в правильное русло. После второго раза я обратилась к неврологу. В кабинете невролога я стояла на одной ноге и дотрагивалась пальцем до кончика носа, поверяя свою координацию. После ряда заданных мне вопросов, было очевидно одно — моя психосоматическая система била в тревожный колокол! При малейшем стрессе сосуды головы сужались и начиналось кислородное голодание. Мне было предложено два варианта лечения — антидепрессанты либо обливание холодной водой- закаливание. За счёт обливания холодной водой происходит выброс гормона, который отвечает за стресс. Организм думает, что ты стрессуешь, тем самым, опустошая запасы стрессовых гормонов, он приходит в работу в нужном русле. Но так же для себя я открыла ещё несколько способов, так как вся наша психосоматика — это наши мысли: интенсивные тренировки в спортзале, медитация и йога, которые помогут привести мысли в порядок, чтение книг о психологии, особенно мне помогла книга Томаса Эриксона «Кругом одни идиоты», где описываются разные типы людей и как с ними взаимодействовать. Не стоит недооценивать походы к психологам, которые окажут профессиональную помощь, снимут все ваши блоки и освободят сознание, а также поддержку близких людей, которые дадут ощущение защищённости и надёжности.

Сейчас моя жизнь, благодаря паническим атакам, как бы странно это не звучало, стала лучше. Так как я научилась фильтровать свои мысли и думать о хороших вещах, не нервничать и не раздражаться из-за пустяков. Я стала спокойнее. Самое лучшее лекарство — это упорядочить свои мысли, заняться собой, читать больше мотивирующих книг и заниматься саморазвитием. Никто не поможет вам лучше вас самих, так как, все проблемы лишь в вашей голове.

Алена Замкова — 28 лет

Несколько лет назад я уехала из России в Китай, просто потому что решила поменять свою жизнь. Я отказалась от офисной работы, города и от всего того, что заставляло чувствовать себя несчастной в России. Страхи и атаки поселились в моей жизни именно во время проживания в Китае. Моя первая паническая атака произошла в Гонконге. Я внезапно почувствовал предобморочное состояние и сильное сердцебиение. Забежала в первый попавшийся Старбакс, попросила воды, думала, что все быстро пройдёт, но сердце билось быстрее, а в глазах темнело еще больше, тогда я подошла к кассиру и попросила вызвать скорую. Но он не успел вызвать скорую, так как мне внезапно стало получше. Тем не менее, этот случай меня сильно напугал, и на следущий день я побежала в клинику сдавать анализы. Анализы показали идеальный результат. Но состояние дискомфорта и ожидания, что со мной это произойдёт снова, не проходили, они лишь повторялись. Я просто ввела в интернете симптомы и познакомилась с термином «панические атаки». Я была твёрдо уверена, что вся проблема в самом Китае, так как там очень шумно и людно, каждый день на улицах и в магазине ты получаешь огромное количество внимания. Стоит отметить, что на тот момент я ещё верила в сглазы и во все мистические вещи. Мы с мужем решили переехать в Америку. После переезда все нормализовалось, мне было комфортно, я отдыхала с друзьями, занималась спортом, работала. Чуть позже произошел ряд стрессов, так как иммигарция на начальном уровне — это естественные эмоциональные потрясения. Однажды ночью я проснулась от того, что почувствовала себя очень плохо. Мне показалось, что я умираю. Это очень странное чувство. У меня был высокий пульс, высокое давление, а потом сердце как-будто замерло и перестало биться, на секунду я подумала, что все -конец. Мне было настолько страшно, что это лишь усугубило ситуацию, меня начало трясти, при этом дома не было никаких лекарств. Мы приняли решение ехать в госпиталь, где мне озвучили сумму в 3.000 долларов за обращение, в связи с тем, что на тот момент у меня не было страховки. Как бы смешно сейчас это не звучало, но после такого заявления мне вновь стало легче. С этого момента я начала жить в постоянном ожидании атак. Панические атаки повторялись ещё несколько раз. Я запугала себя до такого состояния, что мне было трудно провести даже 20 минут в кафе, в супермаркете, разговаривать с кем-то долго по телефону или оказаться одной на улице. Вместе с тревожным расстройством ко мне пришла депрессия. Только теперь я узнала, что настоящая депрессия — это не просто пить вино под грустную музыку и плакать. Это страшное и ужасное состояние, когда ты лишаешься всех чувств, самое главное — любви, ты смотришь на мужа и своих близких, просто как на посторонних для себя людей. А самое ужасное — у тебя больше нет никакого смысла жизни. Я прекрасно помню момент, когда я ехала по Малибу, одному из красивейших мест с видом на Тихий океан, и плакала, потому что я чувствовала себя настолько ничтожно, что не понимала зачем я тут еду, и зачем вообще это все мне нужно. Да, очень страшно звучит, но я пыталась каждую секунду перевести свои мысли, отвлечься. В один из таких дней, я зашла в туалет, посмотрела в зеркало и поняла, что я себя не узнаю. Потом мне казался странным мой голос, мои руки, тело, вещи которые происходят вокруг, время изменило для меня ход. Я поняла, что со мной происходит что-то странное, мне показалось, что я сошла с ума. Было принято решение обратиться к психологу, который мне объяснил, что это защитная функция мозга и нервной системы. У меня нет никакой болезни, я не схожу с ума, — это обычное тревожное расстройство. Четыре месяца я провела в кабинете у психолога и два месяца в кабинете у психиатра, который выписал мне антидепрессанты.

Я понимаю, насколько ужасно испытывать эти чувства, и мне бы очень хотелось поделиться опытом с теми людьми, кто страдает от тревожных расстройств. Самое главное — это вовремя рассказать близким, что с вами происходит и обратиться за медицинской помощью. Нет ничего страшного, что вы обратитесь к психологу, потому что благодаря этим сеансам я узнала очень много нового о себе и своём организме. О том, как смотреть на вещи, как принимать и как отказывать. Нет ничего страшного в том, если вам выпишут препарат. Антидепрессанты — это звучит страшно, но на самом деле, это такие же таблетки, какие бы вы принимали при боли в животе. И даже, если врач советует вам их начать пить, выбор все равно остаётся только за вами.

Мой главный совет — первым делом проверить организм, сдать полный анализ крови, поговорить с терапевтом. Уделяйте много времени спорту, запишитесь на йогу, только обязательно к хорошему тренеру. Начните читать, я, например, читала книгу известного американского психотерапевта Дэвида Бернса «Feeling good, the new mood therapy». Эта книга тоже помогла мне с правильными расстановками. Найдите себе занятие, пойдите на курсы, чтобы получить новые знания, поверьте, это самый подходящий момент. Исключите полностью алкоголь, сигареты и по возможности кофе, хотя кофе я пью. И запомните самое важное — от панических атак не умирают. Никогда! А ещё, кстати, мой психолог мне сказал, что к паническим атакам и тревожным расстройствам склонны люди, с творческим потенциалом и те, которые привыкли все анализировать, у таких людей обычно высокий IQ.

Подводя итог, хочу отметить, что сейчас чувствую себя значительно лучше. Я вернулась к прежнему образу жизни, провожу время с друзьями, снова узнаю себя в зеркале, и самое главное, что у меня не было панических атак уже 4 месяца. Очень важно запастись терпением, не форсируйте события, и будьте благодарны каждому дню. Я благодарна, тому, что со мной произошли такие изменения, ведь с помощью этого состояния я по-другому стала смотреть на вещи, стала терпимее и отзывчивее к людям. А самое главное — я посмотрела на себя со стороны, и приняла себя такой, какая я есть. Будьте здоровы!

Мария Косолапова — 26 лет

Панические атаки начались у меня внезапно, во сне, но на тот момент я еще не знала, что со мной происходит. Во время сна я будто проваливалась в яму и все тело немело, не могла даже пошевелиться, учащалось сердцебиение и окутывало жуткое чувство страха. Длилось это минуты 3 максимум, но по ощущениям казалось, что минут 30 я точно была в этом состоянии. Такие приступы были 1-2 раза в неделю. Я боялась засыпать, стала сильно раздражительной. На работе меня, в прямом смысле этого слова, начинало трясти от злости, дрожали руки, по телу проходили вибрации, учащалось сердцебиение, но я до сих пор не понимала, что со мной происходит. Меня практически все выводило из себя, даже за пределами работы. Как-то вечером, когда я вернулась домой и начала готовила ужин со своей соседкой, на меня вновь нахлынул внезапный приступ агрессии. Я начала вновь злиться, меня начало потряхивать, сердце колотилось очень быстро, по итогу потемнело в глазах, и я упала в обморок. После того как я пришла в себя, у меня началась истерика, и было жутко страшно, я боялась, что умру. Как и положено в таких случаях, мы вызвали скорую помощь. Мне поставили успокоительные и сказали, чтобы я сходила в больницу на осмотр. На следующий день, я приехала в больницу, прошла полное обследование, но все было в полном порядке. Мне поставили диагноз «вегетососудистая дистония». Отныне чувство страха меня не покидало, я начала бояться посещать торговые центры, ездить на транспорте, перестала общаться со всеми друзьями, потому что они не понимали, что со мной происходит и считали, что я просто сошла с ума. Моими друзьями теперь были постоянная тревога и страх смерти, которые не покидали меня ни на минуту.

Взяв себя в руки, я решила изучить, что со мной происходит и почему мне всегда страшно. На Youtube я нашла канал Павла Федоренко, который так же страдал паническими атаками, но самостоятельно справился с ними и теперь помогает другим. Просмотрев все его ролики, я решила двигаться дальше и прочитала книгу по борьбе с тревожным состоянием. В книге были прописаны различные техники, которые помогали успокоиться во время приступов. Параллельно я пропила курс успокоительных препаратов, по моим личным ощущениям, они мне помогли. Далее я начала изучать по каким именно причинам начинаются панические атаки, и сделала вывод, что все это началось из-за неправильного образа жизни: табачная и алкогольная зависимости, неправильный режим сна ( 3-4 часа в сутки), большие физические и психологические нагрузки.

На данный момент жизни, я чувствую себя прекрасно, я поняла, что от панических атак умереть или сойти с ума невозможно и не один человек еще от них, к счастью, не умер. Меня больше не тревожат никакие атаки, я стала беречь себя, меньше нервничаю, работаю в меру, по возможности больше провожу время на свежем воздухе. Это был хороший жизненный урок, потому что я пересмотрела свои взгляды на жизнь и ко всему начала относиться проще. Я хочу посоветовать всем, в обязательном порядке, беречь и любить себя, не нервничать по пустякам. Если вас уже начали тревожить панические атаки, то стоит задуматься, что вы делаете не так и пересмотреть свою жизнь.

Комментарий от психолога — Татевик Гуния

Периодически многие из моих клиентов говорят: «Ой, у меня была паническая атака!». Действительно, зачастило это состояние у современного общества. Так от чего же они возникают? Считаю важным отметить тот факт, что паническая атака (ПА) — это неконтролируемый(!) страх, при котором возникает ощущение «вот-вот разорвется сердце». От этого состояния хочется убежать. Некоторых начинает тошнить, другие начинают активно потеть. В этот самый момент происходит мощный выброс адреналина. Паническую атаку всегда сопровождает страх. И, если в случае обычного страха, вы более менее понимаете, что с вами случилось, и от чего проявилась такая реакция, то в случае с ПА, наоборот, чаще всего она возникает без причин. Самое интересное, что внезапный страх рождается от состояния «неконтролирования» какой-то ситуации, страха смерти. Те, кто сталкивался с панической атакой, знают, что это временное состояние и оно проходит.

Сейчас мне хочется поделиться информацией о том, как помогать себе самостоятельно выходить из этого состояния:

— Постарайтесь сосредоточиться на своём теле, сконцентрируйте внимание на дыхании. Ощутите, как вы твердо стоите на земле;

— Попытайтесь установить контакт с кем-то, чтобы смотреть на человека, взять за руку.

Более глубокая и детальная проработка того, откуда это произошло и что повлияло, происходит при индивидуальной работе. Очень важно понять, что именно случилось, какие переживания подтолкнули вас на этот страх.